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Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда из оккупированного Крыма для участия в совещании Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Данные сведения внесены в ЕРДР по обращению представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда «делегатов» с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ. Расследование будет проводиться Службой безопасности Украины.
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