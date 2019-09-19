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Верховная Рада приняла закон, которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

За принятие соответствующего законопроекта № 1076 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок» проголосовал 292 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа, докладывая по законопроекту, сообщила, что после принятия этого документа, покупать у «своих» станет намного сложнее, а коррупции в закупках будет намного меньше. «Во-первых, мы предлагаем снижение допороговых закупок до 50 тыс. грн и внедрение обязательной отчетности в системе Prozorro по всем закупкам. Мы предлагаем внедрение персональной ответственности руководителя бюджетной организации за нарушение законодательства в сфере закупок», - сказал Пидласа.

«Мы предлагаем реальные механизмы борьбы с обжаловательным троллингом, автоматическое отклонение аномально низких цен, так как за низкой ценой обычно скрывается низкое качество, также мы боремся с закупками по завышенным цена и противодействуем дисквалификации участников по формальным признакам», - добавила она. Ранее Пидласа называла законопроект №1076 «второй закупочной революцией».

Напомним, 10 сентября ВР приняла данный документ в первом чтении.
ForUm

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