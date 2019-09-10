Верховная Рада на заседании во вторник приняла в первом чтении и за основу законопроект № 076 (новая редакция закона о публичных закупках).

За проголосовало 310 народных депутатов, сообщает «Новое Время».

Законопроект представляла нардеп от «Слуги народа» Роксона Пидласа. Она назвала его «второй закупочной революцией».

Нардеп рассказала, что предлагается сделать обязательным использование системы Prozorro при закупках от 50 тысяч гривен (новая упрощенная процедура). Это позволит вывести из тени более 250 тысяч закупок

По ее словам, сейчас 69% «допороговых закупок» (закупки до 200 тыс. в год для товаров и услуг и до 1,5 млн грн для работ) проходят без использования электронной системы закупок.

Пидласа сообщала на странице в Facebook, что законопроект также нацелен на борьбу с «обжаловательным троллингом»: появится возможность внедрения дифференцированной платы за обжалование тендера в АМКУ постановлением правительства (рассчитывается в % от стоимости предмета закупки), исчезнет возможность отозвать жалобу.

Кроме этого, проектом закона предусматривается автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые более чем на 40% отличаются от средней цены предложения), возможность отклонения предложения поставщиков, которые ранее не выполнили условия договора. Законопроект предусматривает также введение персональной ответственности должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тысяч грн).

Напомним, предыдущая редакция закона о публичных закупках Рада приняла в декабре 2015 года. Он начал действовать в апреле 2016 года.