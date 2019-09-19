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Вчера, 18 сентября, на 71 году жизни скончался доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент АПрНУ, исполняющий обязанности генерального прокурора Украины в 1997-1998 годах Олег Михайлович Литвак, сообщает «Галка».

Литвак родился 28 августа 1949 года в селе Олещин Тлумацкого района.

Окончил Харьковский юридический институт. Прошел профессиональный путь от помощника прокурора города Калуш до директора Национального бюро расследований Украины и исполняющего обязанности генерального прокурора.

С его именем, как руководителя управления по расследованию особо важных дел прокуратуры бывшего СССР связаны аресты членов ГКЧП, допрос первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, расследование по громкому в то время так называемому «Узбекскому делу».

Народный депутат Украины 3-го созыва, избирался по избирательному округу № 87, Ивано-Франковская область.
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