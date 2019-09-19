Рынок земли в Украине заработает с середины 2020-го, но мораторий на продажу сельхознаделов отменят не позднее двух месяцев

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий подтвердил, что законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения представят на рассмотрение парламента до 1 октября. Чиновник уверен, что этот документ, как и решение об отмене (точнее, отказе от продления) действия земельного моратория, будет принят до 1 декабря, как и поручил президент. «Но это не значит, что с 1 января 2020 года в Украине заработает рынок земли», - уточнил Высоцкий на встрече с журналистами. Произойдет это, по его словам, не раньше середины следующего года - ведь свободной продаже земли должна предшествовать кропотливая подготовительная работа. Речь идет об инвентаризации «главного богатства» страны, наполнении Государственного земельного кадастра, продолжении формирования законодательного поля, апробации торговых площадок и предохранительных механизмов, которые должны уберечь нас от приобретения украинской земли иностранцами и ее массовой скупки отечественными латифундиями. Впереди, безусловно, и активная разъяснительная кампания. Ведь земельная реформа, судя по данным соцопросов, - одна из самых спорных: отношение украинцев к началу земельного рынка преимущественно негативное. Поэтому, чтобы избежать социального возмущения, готовить изменения нужно ой как тщательно. О том, как не «наломать дров», активно дискутируют на разных уровнях - и в правительстве, и в Офисе президента, и в экспертной среде. Вокруг каких же вопросов ломают больше копий, а какие вызывают более или менее единодушны оценки?

Продажа украинской земли: кому-то хочется, но большинству – «колется»

Отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли и открытие рынка плодородных земель поддерживают менее трети украинцев. Об этом говорится в исследовании «Оценка гражданами инициатив новой власти», проведенном социологической службой Центра Разумкова. Принятие закона о рынке земли и отмене моратория поддерживают 31% опрошенных, а почти половина (49,1%) не поддерживают. В рамках исследования с 6 по 11 сентября опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,3%.

Специалистов такие результаты не удивляют. «Страшилками» об опасностях рыночных отношений в земельной сфере нас «кормят» уже, небось, два десятилетия. С 2001-го политики «последовательно» принимают решение о продлении моратория. И регулярно берут обязательства к очередному времени «Ч» подготовить страну к открытию рынка. Но после голосования за мораторий в сессионном зале парламента и о подготовке, и о обещания сразу же забывали. Пока не истекал срок действия моратория, когда «земельный вопрос» вновь актуализировался, а реформу снова откладывали. И так - по кругу. Все аргументы сторонников либерализации рынка терялись в море популистских лозунгов из уст «защитников интересов простых украинцев» (в основном - противников свободного оборота земли). При этом ни одна власть фактически ничего не делала, чтобы изменить ситуацию. Кто-то принципиально не хотел, кто-то - не мог, а кто-то откладывал «на потом». Казалось бы, это «потом» наконец наступило - откладывать реформу дальше некуда. Потому что из-за отсутствия рынка земли страна ежегодно теряет десятки миллиардов долларов, поэтому пропасть между нами и соседями, на которых мы привыкли равняться (та же Польша), растет. К примеру, как утверждают эксперты Киевской школы экономики Ольга Галица и Олег Нивьевский, «...если бы не мораторий, то в 2018 году сельское хозяйство могло бы сгенерировать около $35,8 миллиардов добавленной стоимости вместо фактических $13,3 миллиарда. То есть, без моратория ВВП Украины в прошлом году мог бы быть на $22,5 миллиарда или на 17% больше. Это и есть «цена» моратория, которую платит вся Украина». Напомним, по расчетам Всемирного банка, открытие рынка земли поможет ускорить ежегодные темпы роста украинской экономики на 2%. И это - бесспорно, одна из предпосылок «преодоления Украиной планки» 5-7% роста ВВП в ближайшие годы, пообещал недавно премьер Алексей Гончарук.

Впрочем, несмотря на рекордный уровень доверия к новой власти, о чем говорят социологи, похоже, в ее добрые намерения по «земельному вопросу» украинцы, как и раньше, не верят. Опасения, основанные на нескольких мифах, распространенных еще в начале 2000-х, неизменны:

Украина потеряет свой главный ресурс из-за массовой скупки земельных наделов иностранцами.

То, что не смогли «проглотить» иностранные толстосумы, раскупят крупные отечественные агрохолдинги и «барыги-рантье».

Фермеры и крестьяне-собственники паев потеряют всякую возможность приобрести землю для ведения бизнеса и даже индивидуального хозяйства.

Монополисты-латифундисты будут устанавливать свои цены на земельные наделы и скупать их за бесценок.

Украинцев обведут вокруг пальца, как в свое время произошло с ваучерами и приватизационными сертификатами.

Государство и латифундисты заставлять крестьян обязательно продавать свои наделы.

Соответственно, сопротивление реформе может быть значительным. Особенно, если допустить ошибок на первых ее этапах. Недаром же олигарх Игорь Коломойский в кулуарах 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) даже «пугал» журналистов возможностью «кровавой революции» в случае неправильного запуска рынка земли. Он «крайне негативно» относится к идее сделать землю товаром: «Украинские хлеборобы должны владеть землей. Если вопрос не решится, если ею будут владеть транснациональные корпорации или наши доморощенные холдинги, это приведет к революции, только уже более кровавой».

Задача власти и других «заинтересованных» лиц и организаций - не допустить подобных сценариев. А для этого нужно разработать и последовательно воплощать безошибочный план реформирования земельной сферы, который бы учитывал наши национальные интересы, а не «пожелания» отдельных лоббистов, а также аргументированно развенчивать упомянутые уже «страшилки» и мифы. На каждое предостережение противников реформы должен быть конкретный ответ, для каждого риска или форс-мажора - законодательно предусмотрен предохранитель. И делать это нужно уже при принятии «рамочного» закона.

Иностранцам – запрет, холдингам – ограничения, фермерам – дешевые кредиты

Право на приобретение земли будут иметь только физические и юридические лица-резиденты Украины. Иностранцы покупать наши черноземы не смогут. В этом не раз уверяли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие представители новой власти. Подтвердил это и Тарас Высоцкий: в законопроекте, который представят на рассмотрение парламента, обязательно будет пункт об ограничении доступа иностранных граждан и компаний к приобретению нашего стратегического ресурса. Также будут предусмотрены ограничительные меры против концентрации земли «в одних руках». Речь идет о 15% в пределах области и 0,5% - в пределах страны - для связанных лиц (то есть, об ограничении не только индивидуального, но и корпоративного владения).

Власти обещают ускорить инвентаризацию государственных земель, чего до сих пор не было сделано, а также наполнение Земельного кадастра. При этом ни один не зарегистрированный в этом документе участок на продажу не выставляться. А за попытку обойти эту норму будут «бить по рукам» и не только - речь идет о непризнании сделок и уголовном наказании к ним причастных. По словам Тараса Высоцкого, пока Земельный кадастр наполнен на 76%. К середине 2020-го этот показатель вырастет минимум до 85%.

Также замминистра рассказал, что, по планам властей, в распоряжении Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) останется не более 10 000 гектаров земель. Остальные передадут в государственную или коммунальную собственность. Напомним, сейчас НААН обладает одним из крупнейших в Украине земельных банков: в постоянном пользовании научных учреждений и предприятий более 465 тысяч гектаров земли, 364 тысячи из которых - пахотные. Это больше чем в пять раз превышает площадь крупнейшего украинского мегаполиса - Киева! Между тем в прессе чуть ли не ежемесячно появляются сообщения о связанных с «научными» землями манипуляциях и злоупотреблениях. Под следствием находятся несколько должностных лиц, причастных к незаконному изъятию и изменению целевого назначения тысяч гектаров пашни. Еще многих, надеемся, ждет та же участь. Поскольку масштабы злоупотреблений иногда действительно впечатляют - как говорится, например, в этом расследовании “Схем”.

О решимости намерений власти наконец попробовать разрубить «земельный Гордиев узел» говорит и то, что в проекте Госбюджета Украины на 2020 год предусмотрены 4,4 миллиарда гривень для компенсации кредитных ставок фермерам, пожелавшим купить землю - с тем, чтобы «переплата» для них не превышала 3% годовых. «Вы подаете документы - и получаете компенсацию. Физлица не смогут, надо быть зарегистрированным сельскохозяйственным производителем, не обязательно фермерским хозяйством», - пояснил Тарас Высоцкий. По его словам, хозяйственникам компенсировать размер ставки рефинансирования НБУ (сейчас - 16,5%, но в дальнейшем регулятор обещает снижать этот показатель).

Есть ответ и на обвинения в «покупке земли за бесценок». «Уже сейчас себестоимость украинской земли при продаже через инструмент эмфитевзиса (получения вещевого права на чужое имущество путем предоставления в пользование земельного участка для сельскохозяйственных нужд с условием использования по целевому назначению. – Ред.) – от $1,6 до $1,7 тысяч, – рассказал в ходе Земельного вече «Каким должен быть свободный рынок земли» организатор мероприятия, народный депутат 8 созыва Алексей Мушак. - Открытие рынка повысит эту цифру до $2 тысяч. И дальше, как показывает практика других стран, цена будет расти в среднем на 25% в год. Конечно же, где-то стоимость наделов будет больше, где-то меньше. Дешевле будет стоить земля в Херсонской и Запорожской областях. Дороже - там, где есть большая конкуренция - в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой. Также «интересным» будет Черниговской регион, из-за изменения климата в последние годы демонстрирующий хорошие показатели». То есть, по словам Мушака, время дешевой земли в Украине прошло. После начала рынке ее стоимость будет постепенно приближаться к европейским показателям.