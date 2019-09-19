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Пограничная служба Польши задержала 34-летнего украинца, на которого французские власти выдали европейский ордер на арест, сообщает Польское радио

Украинца подозревают в участии в преступной группе, которая перевозила иммигрантов из Франции в Великобританию на лодке, используя Ла-Манш. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира.

Мужчина находился в Польше легально и возвращался в свой родной город в Украине. «Когда его задержали пограничники, он был совершенно удивлен и не ожидал такого хода событий», - сообщают в пресс-службе Бескидского отдела пограничной службы Польши.
ForUm

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