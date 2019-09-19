также в разделеРелигия
В Мадриде на международной конференции митрополит УПЦ раскрыл причину захватов храмов 26
Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей стремится к абсолютной власти в Православии 27
Священники УПЦ поздравили спасателей МЧС с профессиональным праздником 16
На Закарпатье стартовал новый миссионерский проект православной молодежи 13
В день 75-летия Луганской епархии митрополит Митрофан пожелал, чтобы поскорее наступил мир 11
Министр МВД Украины заявил, что сделает все возможное, чтобы конфликтов на религиозной почве не было 12
Поджигатели Десятинного монастыря в Киеве извинились перед верующими УПЦ 18
В УПЦ заявили что, сослужение Александрийской Церкви с "ПЦУ" не означает их признание 24
В Павлограде освятили новую часовню УПЦ по случаю 235-летия со дня основания города 23
Дети из зоны разграничения сил на Донбассе побывали Киево-Печерскую лавру 10
В Киеве приглашают принять участие в Фестивале православной поэзии 30
В Киеве откроют церковь Спаса на Берестове XI века 13
В УПЦ поблагодарили греческое духовенство за поддержку канонической Церкви 15
В РПЦ опровергли информацию об исчезновении главы Русской зарубежной Церкви 21
На Днепропетровщине при областной физиотерапевтической больнице построят храм УПЦ 9
Митрополит Антоний рассказал о ситуации с духовным образованием в Украине 13
Глава УГКЦ обсудил с патриархом Варфоломеем экуменические отношения с ПЦУ 35
В Кропивницкий в храм УПЦ сын украинского поэта Василия Стуса привезет икону Пресвятой Богородицы XIX века 21

Православные христиане 19 сентября вспоминают чудо Архистратига Михаила, происшедшее в Хонех (Колоссах) в IV веке, праздник, который в народе называют "Михайлово чудо". 

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

В Малой Азии, находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой был целебный источник.

Храм возвел житель города Лаодикии, в знак благодарности архистратигу Михаилу за исцеление его дочки, которая была немой. Отцу, который в то время не был крещен, во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Все случилось так, как и говорил архангел - испив воды, девочка начала говорить. После чего семья крестилась и построила церковь, посвященную архистратигу. 

Узнав о чудодейственной силе воды, к этому месту начали приходить не только христиане, но и язычники, которые, получив исцеление, крестились. 

В возведенной церкви на протяжении 60 лет служил пономарем мужчина по имени Архипп, ныне прославленный в лике святых. Многих язычников он обратил в христианство. Однако, некоторые язычники озлобились на Архиппа и попытались уничтожить церковь, заодно избавившись от пономаря. 

Они соединили две горные реки в одно русло, так чтобы поток воды был направлен на храм. Архипп молился архистратигу Михаилу, чтобы он предотвратил беду. Вскоре после молитвы возле церкви явился архистратиг. Он ударил жезлом об гору, образовав расщелину, в которую и направился поток. 

Церковь не пострадала, а язычники, видя такое чудо, испугались и убежали. Христиане же собрались в храме и поблагодарили Бога и Архангела Михаила за помощь. Это событие произошло в Хонех – местности, название которой переводится как «расщелина», «отверстие».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1471 грн.
18
Теги