Каждый познает Бога своим неповторимым путем и задача - своей жизнью явить другим этот опыт.

Фото: ave-maria.by

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Лучшие умы пытались описать Божественное бытие; стремились найти логические объяснения сакральным тайнам. Но, при этом, забывали о главной миссии: свидетельствовать о Боге. Жизнью, именем, трудами, честью.

«Никто как Бог» – в имени Архистратига Михаила выразилось его отношение к Богу. Начальник небесных воинств Ангелов и Архангелов не ищет объяснений и разгадок, а прямо свидетельствует. Являя глубину смирения и мужества», - сказал митрополит Антоний.

Он пояснил, что в словах «Никто как Бог» сокрыт ангельский опыт постижения непостижимого Бога. «Бог есть жизнь. В Боге все существует. Без Бога ничего нет. В самом свидетельствовании уже есть приобщенность к свету Божества», - добавил владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что своим личным опытом Архистратиг преподает нам урок.

«Довольно жить так, будто пишем черновик, а не живем. Довольно тратить время и силы на объяснения чудес и знамений. Довольно сомневаться и предполагать. Пришло время свидетельствовать о Боге. Умаляться, быть невидимым, чтобы отражать Божественный свет. Путь спасения - это отрыв от земной тяжести в небесную невесомость. Нужно прорастать в вечность здесь и сейчас, а не завтра. Будущее – это иллюзия», - сказал архиерей.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что каждый познает Бога своим неповторимым путем и «наша задача - своей жизнью явить другим этот опыт».