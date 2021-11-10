Христианское призвание заключается в том, чтобы возвещать людям Евангелие – и словом, и делами, но без личного духовного подвига наша проповедь о Христе не будет иметь никакой силы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Преподобный Иов Почаевский один из самых почитаемых украинских святых. Более того, этот святой известен далеко за пределами нашей Родины. Родился он на территории Галиции, и уже в возрасте 10 лет ушел в монастырь, где, пробыв 2 года послушником, принял монашеский постриг с именем Иов. Позже, возмужав физически и укрепившись духовно, стал иеромонахом, а в 30 лет был пострижен в великую схиму с именем Иоанн.

Более двух десятилетий преподобный был игуменом Дубенского Крестного монастыря. За это время он успел сделать очень много для просвещения нашего народа. В частности, при его игуменстве в типографии князя Константина Острожского первопечатником Иоанном Федоровым был отпечатан полный текст Библии на славянском языке, получивший название «Острожской Библии». Преподобный инициировал перевод святоотеческих творений и занимался большой миссионерской деятельностью. Но более известен он стал как игумен Почаевской обители и как борец против унии с католиками», — рассказал епископ Виктор.

Владыка привел интересный факт из жизни преподобного Иова Почаевского: «Иов ушел в окрестности Почаевской горы и поселился в пещере для того, чтобы полностью отдаться духовному подвигу. Будучи известным священнослужителем и человеком, пользующимся покровительством князя Острожского, он не искал земных почестей, а стал проводить уединенную жизнь в пещере. Однако, как сказано в Евангелии, «зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5, 15). Так и в случае с преподобным – свет его подвига не мог быть спрятан от людей, и поэтому очень скоро братия монастыря избрали его игуменом».

По словами архиерея, своим поступком - удалением в пещеру - преподобный продемонстрировал, что молитва и пост в деле проповеди Христа занимают более важное место, чем проповедь словом, то есть внешняя миссионерская деятельность.

«Это ни в коем случае не означает, что нужно отказаться от непосредственного просвещения людей евангельским учением. Наоборот, наше христианское призвание в том и заключается, чтобы возвещать людям Евангелие – и словом, и делами своими. Но без личного духовного подвига, без молитвы и поста, без борьбы со страстями, наша проповедь о Христе Воскресшем не будет иметь никакой силы. Это важнейший принцип, о котором все чаще забываем. Ведь если свести «просвещение» только к интеллектуальным усилиям, то учение Христа может и поймут, но не примут. Принятие – это всегда акт воли, который вытекает из личной практики, опыта и только потом – интеллектуальных усилий», — пояснил иерарх УПЦ.

Епископ Виктор считает, что путем, которым прошли все подвижники нашей Церкви, этим же путем предстоит пройти каждому из нас. «И примером здесь может послужить преподобный Иов – его пламенная молитва и строгий пост, которые стали не только результатом личного благочестия, но и действенными средствами для проповеди о Христе», — заключил архиерей.