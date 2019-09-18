Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейскими был обнаружен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске, как пропавший без вести, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что данный гражданин незаконно проник на территорию зоны.
Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.
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