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Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейскими был обнаружен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске, как пропавший без вести, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что данный гражданин незаконно проник на территорию зоны.

Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.
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