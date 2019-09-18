Бывшему заместителю министра внутренних дел Украины избрана мера пресечения - содержание под стражей, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего замминистра внутренних дел Украины в организации превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​г.. Киеве, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины и по подозрению других бывших высших должностных лиц», - говорится в сообщении.

Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

ГПУ традиционно не указывает имя подозреваемого, но выдвинутое ему подозрение и правовая квалификация правонарушений указывают на занимавшего в начале 2014 года пост замглавы МВД Виктора Ратушняка.