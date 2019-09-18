По поручению президента Украины Владимира Зеленского у разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская через реку Северский Донец установлена веб-камера.

Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

Напомним, 2 сентября президент объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской – после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

15 сентября осуществлялось асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

Согласно графику, к 11 октября 2019 планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.