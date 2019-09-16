В районе Станицы Луганской Луганской продолжается восстановление моста через р. Северский Донец.

В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО «Укртрансмост», прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.

Кроме того, продолжают работу пиротехники.

По состоянию на 12:00 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета.

Согласно графику, к 11 октября 2019 планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

Напомним, 2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинскым военным части переправы.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.