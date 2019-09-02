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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о демонтаже блокпоста на оккупированной части Станицы Луганской и анонсировал начало строительства моста.

Об этом он сообщил во время встречи с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов в Киеве, передает УНИАН.

«Есть победы и достижения: демонтировали наконец на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим, приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской», - заявил он.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.
ForUm

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