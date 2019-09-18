По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрировано почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий.

Об этом говорится в материалах проекта «Без Брони», обнародованных в рамках пресс-конференции на тему «Состояние ветеранского движения в Украине», сообщает Укринформ.

«Согласно статистическим данным, полученным от Министерства по делам ветеранов, по состоянию на 1 июля 2019 насчитывается почти 370 тыс. человек, получивших статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения», - отмечается в материалах исследования.

Больше всего женщин-участниц боевых действий зарегистрировано в следующих областях: Донецкая (свыше 3 тыс.), Луганская (1,6 тыс.), Днепропетровская (около 1 тыс.).

Самый высокий процент женщин-УБД учтено в Нацполиции (18%), СБУ (7%) и ГосЧС (6%). Впрочем, в абсолютном измерении больше всего их в Минобороны – 9910 (3,9%).

По состоянию на 1 июля 2019 статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. Участники проекту подчеркнули, что в последнее время это количество существенно увеличилось, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с инвалидностью вследствие войны больше в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс. человек) областях.