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Председатель фракции политической партии «Слуга народа» пояснил, что министр внутренних дел Арсен Аваков будет оставаться в этой должности как «переходный» министр на протяжении полугода.

Об этом Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

«Мои прогнозы, то есть это уже почти факт: Арсен Борисович временно остается (в должности министра внутренних дел. - Ред.) под персональную ответственность президента», - сказал Арахамия.

По его словам, причиной отсрочки отставки Авакова является «переходный период».

«Так, в бюджетном процессе нужен «переходный период», поэтому Оксана Маркарова остается, и есть нацбезопасность, где у нас Министерство обороны и МВД. С Минобороны у нас достигнуты договоренности, что министр Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка, будет помогать ему, а относительно МВД - Арсен Борисович Аваков тоже будет в качестве «переходного» министра сейчас работать», - пояснил Арахамия.

В то же время он уточнил, что этот переходный период в случае Авакова может длиться полгода.

«Мое впечатление - это шесть месяцев», - сказал Арахамия.

При этом председатель фракции «Слуга народа» подчеркнул, что за это время министр внутренних дел должен полностью обновить состав своих заместителей, которые, в свою очередь, «должны будут начать работать, приобретать опыт, контролировать это министерство и начать внедрять реформу, которую нам обещали».

После этого, по словам Арахамия, Аваков сам подаст в отставку.

«Я думаю, что его не уволят, а он уйдет сам», - добавил политик.

Напомним, народный депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа заявила, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции предложил оставить в новом правительстве в должности министра внутренних дел действующего главу МВД Арсена Авакова.
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