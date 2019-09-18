Официальные Вашингтон и Минск решили возобновить дипломатические отношения после 11-летнего перерыва. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений», - сказал Хэйл.

Он отметил, что состоялся хороший и глубокий разговор не только по теме двусторонних отношений, но и широкому спектру тем общей мировой повестки дня. Хэйл также подчеркнул, что ему приятно присутствовать в Минске, чтобы обозначить взаимные усилия по продвижению двусторонних отношений в новом направлении.

«США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где следующие поколения будут иметь успешное будущее», - добавил заместитель государственного секретаря США

США и Беларусь решили восстановить свои диппредставительства в столицах на уровне послов.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что его страна будет делать все, чтобы двусторонние отношения с США развивались.

С 2008 года посольства обеих стран функционировали без послов – на уровне временных поверенных. Статус дипломатических миссий был снижен после введения США в 2007-2008 годах санкций против Минска из-за политических репрессий.