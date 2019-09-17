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Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода «Кузня на Рыбальском», заявил бывший глава администрации президента Андрей Портнов.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода Кузня на Рыбальском. Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко», - написал он в Facebook.

В Едином государственном реестре указанное судебное решение пока не обнародовано. 
ForUm

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