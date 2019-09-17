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В среду, 18 сентября, в Украине похолодает еще на несколько градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Главным погодным ньюсмейкером будет сильный ветер.

Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду.

Температура воздуха + 11 + 15 градусов, на юге + 15 + 21 градус, в Крыму до +25 градусов.

В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной.

Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до + 11 + 13 градусов.

«Чтобы мы вовремя не повесили нос от таких новостей, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23-го сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода», - сообщила синоптик.
ForUm

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