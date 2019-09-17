В среду, 18 сентября, в Украине похолодает еще на несколько градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Главным погодным ньюсмейкером будет сильный ветер.
Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду.
Температура воздуха + 11 + 15 градусов, на юге + 15 + 21 градус, в Крыму до +25 градусов.
В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной.
Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до + 11 + 13 градусов.
«Чтобы мы вовремя не повесили нос от таких новостей, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23-го сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода», - сообщила синоптик.
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