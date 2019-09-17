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Следователи теруправления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности правоохранителей к работе игорного бизнеса. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации: неустановленные лица организовали деятельность подпольных казино на территории Днепропетровской области.

К организации игорного бизнеса могут быть причастны заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Днепропетровской области и должностное лицо Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Проведены четыре обыска в Днипре и Кривом Роге, по результатам которых изъято 35 системных блоков персональных компьютеров, при помощи которых предоставлялась возможность играть в азартные игры; неофициальная бухгалтерская документация и денежные средства.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение Днепропетровское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.
ForUm

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