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Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве (Польша), где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о «российском Крыме». Об этом сообщила журналист ATR Эльвина Сеитбуллаева.

«Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий», — рассказала корреспондент с места событий.

Она объяснила, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: «Крым, Россия».

Как сообщал ATR, главный редактор пропагандистских изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

Кроме того, речь генерального директора пропагандистского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева на совещании ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, прервали, потому что он начал жаловаться на блокаду Крыма со стороны Украины.

Напомним, накануне в Варшаве стартовало ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. 16 сентября делегации обсудили вопросы защиты прав людей, оккупацию Крыма, а также санкции в отношении Российской Федерации. 

 
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