Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов предложил хамам-налоговикам написать заявления и прекратить работу в ведомстве, сообщает УНИАН.



«Это недопустимо, когда налоговики общаются с предпринимателями, не понимая, что налоговые органы должны быть сервисом, а не каким-то органом давления и неуважения. Я сделаю все, чтобы таких позорных явлений в новой Налоговой не было! Поэтому прошу всех хамов написать заявления и на выход. Exit, двери там!» – отметил он.

По словам Верланова, предприниматели возмущены отношением некоторых налоговиков к людям, и он полностью с ними согласен. Глава ГНС подчеркнул, что главные принципы новой Налоговой службы – преодоление препятствий на пути развития предпринимательства и защита интересов государства. «Но критически важно другое. А именно - отношение налоговиков к людям. А также то, как они говорят, разъясняют, общаются с предпринимателями, которые не только обеспечивают себя и свои семьи, но и пополняют государственный бюджет», - отметил он.