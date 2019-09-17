также в разделеОбщество
США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой 10
Разведка: РФ ускоряет выдачу паспортов на Донбассе 22
Зеленский поручил Баканову расследовать пожар в доме Гонтаревой 16
Полиция не исключает, что Гонтарева сама заказала поджог дома 31
Портнов сообщил об аресте «Кузни на Рыбальском» 31
Вилкула и Колесникова отпустили на поруки 29
В НБУ назвали атаки на Гонтареву попыткой запугать реформаторов 43
Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве бизнесмена 18
Пристайко: Формула обмена «всех на всех» – нежизнеспособна 36
Facebook обезвредил в Украине «фабрику троллей» 43
Гонтарева: Не вижу, чем мне поможет статус беженца в Великобритании 50
Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут 87
Пукач подал кассацию на пожизненный приговор 26
Денисова рассказала, как Зеленский смог договориться с Путиным об обмене 56
Зеленский ожидает скорейшего раскрытия пожара в доме Гонтаревой 68
Аваков: Поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления 92
Суд вернул должности двоим люстрированным прокурорам 20
16 сентября. Картина дня 24

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов предложил хамам-налоговикам написать заявления и прекратить работу в ведомстве, сообщает УНИАН.

«Это недопустимо, когда налоговики общаются с предпринимателями, не понимая, что налоговые органы должны быть сервисом, а не каким-то органом давления и неуважения. Я сделаю все, чтобы таких позорных явлений в новой Налоговой не было! Поэтому прошу всех хамов написать заявления и на выход. Exit, двери там!» – отметил он.

По словам Верланова, предприниматели возмущены отношением некоторых налоговиков к людям, и он полностью с ними согласен. Глава ГНС подчеркнул, что главные принципы новой Налоговой службы – преодоление препятствий на пути развития предпринимательства и защита интересов государства. «Но критически важно другое. А именно - отношение налоговиков к людям. А также то, как они говорят, разъясняют, общаются с предпринимателями, которые не только обеспечивают себя и свои семьи, но и пополняют государственный бюджет», - отметил он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1138 грн.
12
Теги