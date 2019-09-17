также в разделеЭкономика
Гончарук: Кабмин не ведет переговоров с бывшими владельцами ПриватБанка 13
Нафтогаз договорился с международным трейдером о поставках газа в 2020 году 26
FT: Украинская власть ищет компромисс с Коломойским по ПриватБанку 47
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества 33
НБУ прогнозирует подписание новой программы с МВФ в этом году 14
Кабмин планирует повысить акциз на сигареты 41
Кабмин намерен установить дефицит бюджета на уровне 95 миллиардов 16
Кабмин ожидает в 2019 году роста ВВП на уровне 3% 14
Гончарук: Украина в последний раз принимает бюджет на год 32
В бюджете будет заложена минимальная зарплата на уровне 4723 грн 53
Проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу 28,2 грн/доллар 19
За три года в Украине восстановили 10 тысяч км автодорог 25
Украина проиграла апелляцию по спору в ВТО против РФ 109
Нафтогаз снова снизил цену на газ для населения 112
Германия требует от «Газпрома» сократить прокачку газа по OPAL 47
Курс гривни обновил трехлетний исторический максимум 117
Кабмин объявил конкурс на концессию портов «Ольвия» и «Херсон» 30
Мининфраструктуры хочет вернуть Укрзализныцю под свой контроль 19

Министерство сельского хозяйства США (USDA) понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на 0,5 миллиона тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 28,7 миллиона тонн.

Об этом сообщается в августовском отчете USDA, передает УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем маркетинговом году остался на том же уровне и составил 19,5 миллиона тонн. Кроме того, американское ведомство снизило прогноз производства кукурузы в Украине на 0,5 миллиона тонн - до 36 миллионов тонн.

При этом экспорт кукурузы из Украины, по данным USDA, в 2019-2020 маркетинговом году может составить 30 млн тонн, что также соответствует августовскому прогнозу.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4204 грн.
15
Теги