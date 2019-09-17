Министерство сельского хозяйства США (USDA) понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на 0,5 миллиона тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 28,7 миллиона тонн.



Об этом сообщается в августовском отчете USDA, передает УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем маркетинговом году остался на том же уровне и составил 19,5 миллиона тонн. Кроме того, американское ведомство снизило прогноз производства кукурузы в Украине на 0,5 миллиона тонн - до 36 миллионов тонн.

При этом экспорт кукурузы из Украины, по данным USDA, в 2019-2020 маркетинговом году может составить 30 млн тонн, что также соответствует августовскому прогнозу.



