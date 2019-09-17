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Окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.

Суд удовлетворил иски 11 сентября, сообщает «Украинская правда».

Объясняется это решение тем, что люстрация чиновников безосновательна, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не установлена.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить обоих из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции.

Судьи Окружного админсуда также обязали Генпрокуратуру выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, Киперу - 805 тысяч гривен.

Этому предшествовало освобождение Кипера и Кавуна от должности 23 и 24 октября 2014 года.

Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановлено 22 февраля 2015 года и начато снова 5 сентября 2019 года.

Суд прекратил рассмотрение дела Кипера в декабре 2014 года, восстановил - 29 августа 2019 года.

2 сентября в МВД сообщили, что назначили Кавуна «советником министра внутренних дел (на общественных началах)». Сфера его деятельности - координация работы подразделений министерства в Харьковской области.

 
ForUm

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