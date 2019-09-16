Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку, дипломатические и санкционное давление ЕС на РФ для завершения войны и деоккупации украинских территорий. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Глубоко тронут, что возвращение мира в Украине госпожа Чапутова назвала личной целью. Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в частности Словакии», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что это нужно не только Украине. «Этого требует вся Европа, чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право. Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательство в ОБСЕ, которое продолжается, на дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном вопросе», - подчеркнул президент Украины.

По его словам, первыми значительными шагами на пути к миру будет полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ.

«Ожидаем, что Словакия и в дальнейшем ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращение под наш контроль временно оккупированных территорий», - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Украинский лидер назвал санкции «налогом ради мира».