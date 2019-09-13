Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции являются действенной «оружием» дипломатии как единственного пути к завершению войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. Об этом она заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Художественном арсенале в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому - это дипломатия. Ее мощное и действенное оружие - это именно санкции», - отметил президент Украины.

Зеленский считает, что санкции против Российской Федерации должны сохраняться, пока не будет восстановлен мир в украинском государстве.

«Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, - очень им благодарен - нам помогают, но иногда думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги - это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции - это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранен», - подчеркнул президент Украины.

Напомним, 12 сентября Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года, ограничительные меры против 170 человек и 44 компаний за нарушение суверенитета Украины.