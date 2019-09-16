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С начала 2019 года вандалы 172 раза портили пригородные поезда Укрзализныци. Из-за таких действий злоумышленников компания понесла убытки почти на 12,5 млн грн, сообщили ForUm’у  в пресс-службе УЗ.

В частности, железнодорожники зафиксировали 43 случая нанесения рисунков (граффити) на пригородные поезда, 20 случаев повреждения внутрисалонного оборудования и 13 случаев повреждения межвагонных соединений. Кроме того, злоумышленники похищали из пригородных поездов кабели, регуляторы, разбивали стекло и тому подобное.

За совершение нарушений задержаны 10 человек, из них 2 – за раскраску и 8 – за разбитые окна. Чаще всего такие действия совершают группы молодых людей, которые на замечания локомотивных бригад соответствуют откровенными угрозами.

Больше всего случаев вандализма – 110 – зафиксировано на территории Юго-Западной железной дороги, на Приднепровской железной дороге – 25, Львовской и Одесской железных дорогах – по 17 и на дороге - 8.

В Укрзализныце отмечают, что порча подвижного состава, задействованного в пригородном движении, обостряет проблему надлежащего обеспечения пригородных пассажирских перевозок. Кроме прямых убытков, причиненных злоумышленниками, на плечи железной дороги ложатся и дополнительные затраты рабочего времени работников, которые устраняют последствия вандализма. Кроме того, поврежденные вагоны железнодорожники вынуждены отставлять с движения для восстановления. Это уменьшает количество вагонов в эксплуатации и приводит к сокращению составов поездов, что создает существенные неудобства и пассажирам.

 
ForUm

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