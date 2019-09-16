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В результате столкновения двух маршрутных такси в селе Шабо Белгород-Днестровского района пострадали, предварительно, 19 человек, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Количество пострадавших уточняется.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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