Контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите оборонного потенциала государства выявили факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, входящего в сферу управления госконцерна «Укроборонпром», незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода. Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было.

Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен.

По материалам СБУ, экс-заместителю директора Харьковского авиапредприятия сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно с отделом специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.