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Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали старшего государственного ревизора-инспектора Главного управления ГФС в Закарпатской области при получении 700 евро неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, налоговик требовал и получил от доверенного лица гражданина Румынии неправомерную выгоду в сумме 700 евро. За деньги он обещал способствовать беспрепятственному ведению предпринимательской деятельности иностранцем в Украине.

Налоговика задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему вручено сообщение о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 
ForUm

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