Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали старшего государственного ревизора-инспектора Главного управления ГФС в Закарпатской области при получении 700 евро неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.
По предварительной информации, налоговик требовал и получил от доверенного лица гражданина Румынии неправомерную выгоду в сумме 700 евро. За деньги он обещал способствовать беспрепятственному ведению предпринимательской деятельности иностранцем в Украине.
Налоговика задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ему вручено сообщение о подозрении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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