Сегодня в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma, российские СМИ выразили обеспокоенность.

Об этом сообщил волонтер Роман Бурко на своей странице в Facebook, передает УНИАН. В России считают, что Yuma может нести на своем борту военный груз для Украины.

«В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Российские СМИ уже «на ушах» и пишут якобы судно «может нести какой-то военный груз для Украины». Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порты», - написал волонтер.

В частности, как сообщает ТАСС, «Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое заходило около 17:30 (по московскому времени) 14 сентября в акваторию Черного моря».

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют «непрерывное наблюдение за американским судном».