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В акваторию Черного моря через Босфорский пролив направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Об этом сообщает Bosphorus Observer.

Цель вхождения корабля в Черное море — неизвестна.

USNS Yuma — это скоростное транспортное судно класса Spearhead. Такие корабли предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря, пройдя через пролив Босфор в конце июня 2019 года.
ForUm

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