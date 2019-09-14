Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост и признал, что переправу открыли вовремя. Об этом он сказал во время визита в Днепр 14 сентября.

«Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру – выводы сделает специальная комиссия», – заявил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под личный контроль.

Напомним, 12 июля этого года президент Владимир Зеленский и мэр Борис Филатов заключили пари по достройке Нового моста за два месяца. Если постройку не достроят в срок, мэр должен уйти с должности.

Мост открыли 7 сентября. Ранее Филатов объяснял, что после реконструкции верхней части моста, займутся его нижней и подводной частями.

К слову, в Днипре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.