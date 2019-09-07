Утром 7 сентября в Днипре открыли Новый мост. Около шести часов утра на переправе убрали ограждения и разрешили проезд легковому, грузовому и общественному транспорту, сообщает местный 34 телеканала.

Первым по мосту с левого на правый берег на своем бронированном авто проехался городской голова Днипра Борис Филатов. Затем уже по переправе смогли ехать другие горожане.

В целом, открытие моста после длительного ремонта прошло быстро и без пафоса.

Как отметил на своей странице в Facebook глава Профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий, все маршрутки, которые ранее ездили в объезд Центрального моста, с сегодняшнего утра вернулись на свои привычные маршруты.

«Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днипро», - написал Филатов на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября.

Филатов сообщил, что с главой государства они заключили пари на этот счет. Если 14 сентября не будет торжественно открыт мост, мэр города напишет заявление об увольнении и уйдет в отставку.