Лидер партии Голос и народный депутат Святослав Вакарчук раскритиковал решение Верховной Рады об увольнении Центральной избирательной комиссии.

«Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом», — сказал он на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе.

Вакарчук подчеркнул, что не знал членов ЦИК, но для него важно соблюдение правил.

Он также отметил, что монобольшинство в парламенте инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом.

Вакарчук назвал такое решение политической инициативой.

Примечательно, что фракция Голос голосовала против увольнения ЦИК в полном составе.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отвергла все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018. До этого ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК, несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.