Рост количества пожаров за последний месяц существенно повлиял на состояние воздуха в Киеве, сообщает пресс-служба КГГА.

«За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов. Спасатели Киева сотрудничают с соответствующими службами области, чтобы совместными усилиями преодолеть пожары», - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и тому подобное. Решаться эти проблемы должны комплексно, и власть работает над модернизацией инфраструктурных объектов, чтобы уменьшить их влияние на экологию столицы.

«Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно спасательной службы», - сказал Поворозник.

Первый заместитель председателя КГГА также заявил, что на мусоросжигательном заводе «Энергия» установлены системы видеонаблюдения, и каждый может увидеть реальную картину работы завода, который утилизирует 25% мусора, образующегося в городе.

«На заводе уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, планируется установка системы химической очистки дымовых газов», - сказал чиновник.

Он отметил, что подавляющее большинство объектов, от которых зависит нормальное функционирование мегаполиса, построены в 60-80 годах прошлого века, и власть постепенно обновляет и модернизирует их.