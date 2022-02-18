также в разделеПолитика
Шмыгаль в Раде несколько раз уклонился от ответа на вопрос об отставке Шкарлета 3
Медведчук: Украина при Зеленском потеряла все признаки суверенитета 8
Германия уже тоже заявляет о беспрецедентном скоплении войск РФ у границ Украины 10
Президент США организует встречу лидеров ЕС и НАТО по Украине 15
Ряд стран Европы призвали РФ не признавать «ДНР» и «ЛНР» 7
Зеленский: Нормандским форматом не отделаемся, нужен глобальный документ, США и Россия сядут и подпишут 47
Украина, Великобритания и Польша официально объявили о создании нового трехстороннего альянса 54
Блинкен: РФ готовится к атаке против Украины в ближайшие дни 57
Глава МИД Британии: Путин может затянуть текущий кризис на месяцы 32
Генсек НАТО о российской угрозе: «это новая нормальность» 14
В РФ допустили «военно-технические» меры из-за «неготовности» США договариваться 58
Американский политический обозреватель: Украина никакая не демократия - там преследуют лидера оппозиции и закрывают телеканалы 23
Медведчук: У Зеленского не было, нет и не будет политической воли на мирное урегулирование на востоке Украины 14
Песков о предложении Киева встретиться: Зачем? 103
Лукашенко готов признать «ЛДНР» вместе с Россией 37
Зеленский срочно созвонился с президентом Европейского совета из-за обострения на Донбассе 130
Кремль о Донбассе: обстановка нагнетается 39
Зеленский о России: Они не готовы с нами общаться, они не хотят 185

Со стороны защиты председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука было сделано все для того, чтобы рассмотрение апелляционной жалобы по поводу незаконного продления домашнего ареста состоялось. Но рассмотрение снова перенесли ‒ в этот раз из-за Печерского районного суда города Киева, не передавшего апелляционной инстанции материалы дела для проверки, и из-за прокуратуры. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сказал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный.

Он отметил, что рассмотрение апелляции Виктора Медведчука переносится уже второй раз из-за того, что Офис Президента оказывает давление на суды.

«Апелляционный суд сегодня в очередной раз не смог провести свое заседание. Хочу сказать, что нарушены были вообще все возможные сроки. Так происходит, потому что команда Офиса Президента сегодня полностью узурпировала судебную власть», – подчеркнул народный депутат.

Он уверен, что Виктору Медведчуку должна быть избрана такая же мера пресечения, как и экс-президенту Петру Порошенко, этого требуют справедливость и здравый смысл.

«Адвокаты Виктора Владимировича Медведчука сделали все возможное для того, чтобы апелляцию рассмотрели и было принято адекватное решение. Здравый смысл подсказывает, что в отношении Виктора Владимировича должна быть применена такая же мера пресечения, как в отношении Порошенко. Виктор Владимирович сегодня четко сказал: он считает, что в этом деле нет не только состава преступления, а нет самого события преступления», – подчеркнул Виктор Черный.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги