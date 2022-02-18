Со стороны защиты председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука было сделано все для того, чтобы рассмотрение апелляционной жалобы по поводу незаконного продления домашнего ареста состоялось. Но рассмотрение снова перенесли ‒ в этот раз из-за Печерского районного суда города Киева, не передавшего апелляционной инстанции материалы дела для проверки, и из-за прокуратуры. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сказал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный.

Он отметил, что рассмотрение апелляции Виктора Медведчука переносится уже второй раз из-за того, что Офис Президента оказывает давление на суды.

«Апелляционный суд сегодня в очередной раз не смог провести свое заседание. Хочу сказать, что нарушены были вообще все возможные сроки. Так происходит, потому что команда Офиса Президента сегодня полностью узурпировала судебную власть», – подчеркнул народный депутат.

Он уверен, что Виктору Медведчуку должна быть избрана такая же мера пресечения, как и экс-президенту Петру Порошенко, этого требуют справедливость и здравый смысл.

«Адвокаты Виктора Владимировича Медведчука сделали все возможное для того, чтобы апелляцию рассмотрели и было принято адекватное решение. Здравый смысл подсказывает, что в отношении Виктора Владимировича должна быть применена такая же мера пресечения, как в отношении Порошенко. Виктор Владимирович сегодня четко сказал: он считает, что в этом деле нет не только состава преступления, а нет самого события преступления», – подчеркнул Виктор Черный.