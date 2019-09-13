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Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

«Негативно (восприняты слова Зеленского в Кремле, – ред.). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Санкции – это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего - ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», - заявил он.

«Нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышим из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей», - указал представитель Кремля.  

Напомним, Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Украинский лидер назвал санкции «налогом ради мира».

США и ЕС начали вводить санкции в отношении РФ в марте 2014 года в связи с аннексией Крыма Россией.  
ForUm

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