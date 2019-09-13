Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за разблокировку выделения военной помощи Украине и отметил прекрасные отношения между двумя государствами. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Что касается отношений с Соединенными Штатами, я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности», - сказал он, отвечая на вопросы в ходе 16-й встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Зеленский сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. «Он меня постоянно поздравлял с определенными победами. Затем, вы слышали, Соединенные Штаты временно заблокировали нам военную помощь в размере 250 млн долларов. Но мы никак не реагировали, пока у нас не было другого результата. Сейчас я могу сказать, что у нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо заблокированных 250 у нас будет 140 и 250 (млн долл, - ред.). Поэтому я думаю, что мы действительно движемся в правильном направлении и у нас правильные отношения с нашим стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки. Я благодарен им за помощь», - заявил Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду, что его личная встреча с Трампом состоится в ближайшее время – в сентябре.

Напомним, Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.