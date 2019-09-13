Районная прокуратура польского города Рава-Мазовецкая в Лудзком воеводстве осуществляет процессуальное производством, по которому 22 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов, сообщает Польское радио.

Задержание и предъявление обвинений по делу гражданам Украины стало возможным благодаря работе Центрального следственного бюро полиции, Надбужанского отдела Пограничной службы и Мазовецкого таможенно-налогового управления, которые провели обыск дома и хозяйственных сооружений на территории имения в одном из населенных пунктов Равской гмины Лудзкого воеводства. Задержаны 26 граждан Украины, которые находились на подпольном производстве.

На незаконной фабрике изъяты профессиональные машины для упаковки сигарет, коробки, фольга, устройства для подавления мобильных телефонов и более 640 000 готовых сигарет и 24 кг табака.

По предварительным данным, один из задержанных украинцев арендовал недвижимость, а остальные задержанных работали на него, паковали уже готовые сигареты в пачки. Все временно проживали на территории поместья. Туда привозили готовые партии сигарет и паковали их в пачки.

Незаконную деятельность координировал 32-летний мужчина, а нанятые им лица выполняли свои задачи в соответствии с четко определенными ролями. Стоимость изъятых на месте сигарет составляет примерно 450 тыс. злотых (104 тыс. Евро). По оценкам, во время незаконной деятельности было изготовлено сигарет на сумму примерно 8 млн злотых (1800000 евро).

32-летнего гражданина Украины обвинили, среди прочего, в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Лидеру группы грозит до 10 лет польской тюрьмы.