Вчера, 12 сентября, в 15:05 на территории военного полигона в Козелецком районе Черниговской области возник пожар лесной подстилки (с переходом местами в верховой) самосейных молодых лесонасаждений, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайных ситуаций.

К тушению оперативно были привлечены спецтехника, личный состав и сотрудники ГосЧС, воинской части, местной пожарной команды с. Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевского лесничества. Кроме того, работала авиация Специального авиационного отряда ГосЧС Украины г. Нежин, а именно два пожарных самолета Ан-32П, которыми осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.

13 сентября в 8:00 вертолетом ЕС-145 ГосЧС Украины осуществлена воздушная разведка, в ходе которой установлено, что распространение огня отсутствует. В 8:25 объявлено о локализации пожара. По состоянию на 10:00 наблюдается тление сухого настила в лесу отдельными ячейками на общей площади 15 га. К ликвидации пожара привлечены 94 сотрудника и 24 единицы техники, из них от ДСНС Украины 28 человек личного состава и 9 единиц специальной техники.

На месте пожара работает мобильная оперативная группа Управления ГосЧС Украины в Черниговской области.