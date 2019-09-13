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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября.

Об этом журналистам сказал временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНИАН.

Он заявил, что сроки проведения полноценной встречи президентов Украины и США в Белом доме еще не определены.

«Дата пока еще не определена», - сказал Тейлор, отвечая на вопрос о возможном посещения Зеленским Вашингтона с целью встречи с Трампом в Белом доме. При этом он отметил, что в вопросе организации полноценной встречи между Трампом и Зеленским нет проблем.

«Проблемы нет. Они придут к этому пошагово. Следующий шаг - это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает», - заявил Тейлор.

Он уточнил, что в Нью-Йорке встреча Трампа и Зеленского предстоит на полях Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН. 
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