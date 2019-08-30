также в разделеОбщество
НАБУ сообщило о подозрении заместителю министра 9
Двойное гражданство и связи с РФ: СМИ указали на интересные детали биографии Абромавичуса 21
Суд отпустил бывшего переводчика Гройсмана, который признался в госизмене 12
СБУ: Обмен пленными сегодня не состоится 32
Медведчук об обмене пленными: мне известно о варианте «33 на 33», но список лиц еще не согласован 15
Семьям погибших в гостинице «Токио Стар» выделили по 100 тысяч 18
Адвокат: Украинских моряков вывезли из СИЗО «Лефортово» 18
Зеленский запускает реформу СБУ, которую ждут от Украины в США и Европе: что изменится 50
ГБР проводит обыски в НОТУ 37
СМИ: Официальной встречи освобожденных из РФ украинцев в аэропорту не будет 24
СБУ: Переговоры по обмену заложниками продолжаются 30
ОП: Процесс обмена пленными еще не завершен 22
Данилюк в аэропорту «Киев» прокомментировал обмен пленными 104
Адвокат осужденных в Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО 31
Родственники украинских моряков сообщили об их прибытии в Украину 270
Соцсети: Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными 473
29 августа. Картина дня 19
Бойцы «Азова» уничтожили группу вражеских диверсантов 58

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает Politico, передает «Украинская правда».

«Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его», - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

После, Конгресс США утвердил выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году. 

Напомним, издание Politico ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило что Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вопрос о предоставлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет решен в ближайшее время.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги