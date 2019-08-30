Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает Politico, передает «Украинская правда».

«Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его», - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

После, Конгресс США утвердил выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.

Напомним, издание Politico ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило что Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вопрос о предоставлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет решен в ближайшее время.