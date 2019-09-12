Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что наряду с подготовкой к встрече в «нормандском формате» продолжается работа над картой имплементации Минских договоренностей с определением четких сроков реализации этапов. Об этом она сказал во время совместной с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо встречи с представителями СМИ в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы действительно будем готовиться к «нормандскому формату. Есть Минские договоренности, есть «нормандский формат», но, кроме этого, мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное», - сказал он.

«Мы не будем терять сейчас ни дня, ожидая только встречи в «нормандской формате». Вы знаете, что у нас есть встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Именно в Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших граждан. Сроки и этапы», - добавил президент Украины.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.