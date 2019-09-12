Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками, которых удерживали в Российской Федерации, и членов их семей, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину.

Отдельно президент Украины поблагодарил родных захваченных моряков за поддержку, которую они оказывали.

«Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», - сказал Зеленский, обращаясь к морякам.

Президент подчеркнул, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. К процессу были привлечены много людей и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья морякам в Одессе.

Моряки взамен поблагодарили президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Также приглашенные поблагодарили Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами находящихся моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности со стороны средств массовой информации.

Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.