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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил апелляцию Украины по проигранному РФ спору о пошлинах на нитрат аммония. Об этом свидетельствует решение суда, обнародованное на сайте ВТО, сообщает 112 Украина.

В докладе Апелляционного органа говорится, что никаких ошибок в работе группы, которая рассматривала украино-российский спор, выявлено не было. Также указано, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы поддать сомнению принятое ранее решение. 

Напомним, Украина ввела антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) происхождением из РФ в 2014 году. Они должны были действовать до июля 2020 года. В свою очередь в 2015 году Россия обжаловала данное решение.

В прошлом году, согласно решению ВТО, Украина проиграла по ключевым позициям, однако подала апелляцию.

 
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