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Министерство инфраструктуры объявило начало проведения конкурентных и прозрачных концессионных конкурсов по морским портам «Ольвия» (Николаев) и «Херсон», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Концессия – это суперпрогрессивная аренда. В концессию мы передаем важное имущество (аэропорты, больницы, портовую инфраструктуру), которым государство не может само управлять эффективно для того, чтобы частный инвестор его улучшил и оказывал на его базе услуги лучшего качества. В основе каждой концессии лежит высокое качество услуги населению», - комментирует старт процедур премьер-министр Алексей Гончарук.

Пилотные проекты концессии морских портов «Ольвия» и «Херсон» станут свидетельством готовности Украины к государственно-частному партнерству, в дальнейшем эту практику планируется распространить на другие крупные инфраструктурные объекты – дороги, больницы, объекты социальной инфраструктуры.

«Министерство инфраструктуры Украины поддерживает развитие отрасли морских портов в качестве основных ворот для экономики Украины. Концессия является одной из наших ключевых стратегий повышения эффективности и привлечения частных инвестиций в государственные портовые активы. Призываем всех частных инвесторов принять участие в этих конкурсах и воспользоваться возможностью получить выгоду от значительного потенциала Украины к росту», - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
ForUm

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