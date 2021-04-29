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Бывший посол США в Украине Джон Хербст призвал западных союзников запретить российским кораблям заходить в американские и европейские порты в ответ на закрытие Москвой Керченского пролива.

Об этом он заявил на онлайн-дискуссии YES «угрозы безопасности Украины, и как должно действовать мировое сообщество», передает Голос Америки 

«Соединенные Штаты и наши партнеры по Евросоюзу, а также Великобритания и Канада должны действовать сообща, заставив Москву заплатить цену за нынешнюю эскалацию в Черном и Азовском морях. Этой ценой мог бы быть запрет российским кораблям заходить в порты США и Европы», - сказал Хербст.

«Давайте покажем Москве, что только из-за того что она ослабила угрозу нового вторжения, ей не пройдет безнаказанно тот новый уровень прессинга, который она сейчас оказывает на Украину на море», - сказал экс-посол.

По его словам, чем решительнее будет реакция на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем.
ForUm
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