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Президент Владимир Зеленский выступает за концессию внутренних площадей железнодорожных вокзалов.

Об этом он заявил в интервью телеканалам в рамках форума «Украина 30. Экономика без олигархов», сообщает Укринформ.

«Я бы сдал в концессию все вокзалы, было бы очень круто, пусть люди зарабатывают и получают комфорт», - сказал глава государства.

Зеленский уверяет, что, несмотря на то, что Укрзализныця является стратегическим предприятием, он не видит большой проблемы, если в здания вокзалов зайдут «крутые, крупные ритейлеры» и там будут «магазины, кафе, кинотеатры».

Как сообщалось, ранее АО «Укрзализныця» объявила, что начинает передачу в долгосрочную аренду коммерческих площадей 24 железнодорожных вокзалов.

 
ForUm

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