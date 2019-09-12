Оправдания Зеленского в ответ на невинный вопрос о ситуации вокруг телеканала Ньюзван – это оговорка по Фрейду. Такое мнение написала у себя в Facebook медиа-менеджер Елена Скидан.

Она отметила, что Зеленский начал оправдываться в ответ на вопрос журналистки.

«Вы заметили, как Зеленский «спалился», когда отвечал на вопрос об атаке на NewsOne? Наверное, это и называется оговорка по Фрейду. – написала Скидан.

«Прямой эфир из Ровно. Журналистка спрашивает президента о ситуации с каналом NewsOne: «Стоит ли закрывать за то, что люди говорят на канале?»

А в ответ Зеленский выдает «Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Если можно, я лично за свободу слова», - процитировала она ответ президента.

Скидан отметила, что журналист попросила просто прокомментировать, можно ли закрывать телеканал за высказывания гостей - а Зеленский в ответ начал оправдываться и говорить, что лично он не закрыл ни одного телеканала.

«Стоп! Это было бы нормальное оправдание, если бы журналист предъявил Зеленскому за то, что власть через Нацраду давит оппозиционный канал и пытается отобрать лицензию. Но ведь Зеленского просто попросили прокомментировать, можно ли считать такую ситуацию нормальной. Лично ему журналист не предъявляла никаких претензий», - разложила медиа-менеджер ситуацию «по полочкам».

По словам Скидан, мы уже не впервые видим, «что как только звучит вопрос «не по сценарию», то Зеленский «прокалывается» и выдает себя.

Как в этой истории, когда на безобидный вопрос Зеленский классически «спалился» и выдал то, что у него на уме».

«Фрейд в таких случаях сказал бы, что президент непроизвольно выдал, что на Банковой на самом деле обсуждают о NewsOne. Зачем оправдываться, если не виноват?», - указала медиа-менеджер на нелогичность в поведении Зеленского.

«А тем временем в Раде «слуги народа» вместе с «Голосом» собираются создать следственную комиссию, чтобы законодательная ветвь тоже участвовала в атаке на NewsOne и другие оппозиционные каналы. Зеленский тоже не в курсе?», - саркастически резюмировала медиа-менеджер Елена Скидан.